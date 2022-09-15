Kozan'da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza, Kozan'da saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Feke istikametine giden Furkan Yıldız yönetimindeki 33 DKY 21 plakalı kamyon, Feke istikametine dönmek isteyen Erdinç Çağlar yönetimindeki 46 ACF 273 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kavşakta bekleyen Emre Ünlüoğlu'nun kullandığı 46 N 1963 plakalı otomobilde de maddi hasar oluştu. 3 aracın karıştığı kazada maddi hasar meydana gelirken, Çağlar'ın aracında bulunan eşi ve çocuğu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Beril Solmuşgül