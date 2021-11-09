Kozan'da bıçaklı kavga

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Atatürk Parkı çevresinde iki kişi arasında iddiaya göre kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Mustafa B. ile Emre Ü. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Mustafa B., yanında bulundurduğu bıçak ile Emre Ü.'yü ayağından bıçakladı. Olay yerine sevk edilen ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı Emre Ü. buradaki ilk müdahalesinin ardından Çukurova Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Beril Solmuşgül