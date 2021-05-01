Kozan'da defineciler binlerce yıllık kültürel varlıkları talan etti

Buyruk, Uzunoğlan Tepesi'nde Assur kralı III. Salmanassar'ın MÖ 839'da bölgeye yaptığı askeri sefer ile bağlantılı olarak kayaya işlenmiş bir rölyefinin bulunduğunu, bununda 2016 yılına kadar sağlam olarak geldiğini ve tarihten sonra inanılması güç bir şekilde üst tarafının Vandallar tarafından parçalandığını ifade etti.

Buyruk şöyle devam etti:

"Ayrıca, parçaların civarda olmayışı, bu kısmın götürülmüş olabileceğini düşündürüyor. Rölyefin işlendiği kayanın batı tarafında bir Roma tapınağı bulunuyor. Bu tapınakta defalarca kaçak kazıya maruz kaldı. Kazılmadık yeri bırakılmadı. Buradan çıkan iri taş bloklar tepeden aşağı yuvarlamak suretiyle insanların can ve mal güvenliğinin tehlikeye atılıyor. Bölgede araştırmalar yapan Prof. Dr. M. Hamdi Sayar hoca, tapınağın milattan sonra 2. yüzyılda inşa edildiğini ve bunun için teraslamanın oluşturulduğunu söylüyordu. Civara dağılmış mimari parçalar bir ölçüde tapınağın yeniden yapılanmasını sağlayacak ölçüde olduğu görünüyor."

Buyruk, yeniden inşa edilen tapınağın, Kilikya'daki mimari detayları sağlam bir şekilde tespit edilen tek tapınak olduğu fikrine katıldığını belirtti. Burada yaşanan ve hala yaşanmaya devam edilen talana dikkat çeken, Buyruk, öncelikle bu talanın durdurulmasını, ardından yukarıda verilen bilgiler ışığında ve uzmanlar gözetiminde burasının düzenlenerek bölge turizmine sunulabileceğini sözlerine ekledi.

Beril Solmuşgül - Emre Bozdemir

