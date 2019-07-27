Kozan'da Hint keneviri operasyonu: 5 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Köseli mahallesinde bir ihbar üzerine ormanlık alana operasyon gerçekleştiren jandarma ekipleri tarafından ekili vaziyette 23 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla alakalı olarak jandarma ekipleri tarafından beş kişi göz altına alınmış zanlılardan üçü jandarmadaki alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken iki kişi ise savcılık tarafından ifadeleri alınmak üzere Kozan Adliye Sarayına çıkarıldı.

Zanlıların ifadelerinin alımı devam ediyor.

Emre Bozdemir