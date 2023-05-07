Kozan'da sel felaketi havadan görüntülendi

Kozan ilçesinde öğleden sonra etkili olan sağanak yağış yaklaşık bir saatten fazla etkili oldu. İlçe merkezinde etkili olan şiddetli sağanak ve dolu yağışı maddi hasara neden oldu. İlçeye bağlı Karacoğlan Mahallesi'nde 30 araç sular altında kaldı, çok sayıda evi de su bastı, eşyalar kullanılamaz hale geldi. Feke yolunda da yağış sonrası heyelan oldu. Bölgede karayolları ekipleri yol açma ve temizleme çalışması gerçekleştirdi. İlçe Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Belediye Başkanı Kazım Özgan, Adana Büyükşehir Belediyesi yetkilileri , Akom, Büyükşehir itfaiye ekipleri, Orman İşletme ekipleri sahada incelemede bulundu. Yaşanan sel felaketinin ardından Tavşantepe Mahallesi'nde bulunan köprü trafiğe kapatıldı, çökme tehlikesi nedeni ile tedbir alındı.

İlçede yaşanan afet sonrası sahada çalışmaları takip eden Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü ilçede maddi hasar oluştuğunu ve can kaybı olmadığını belirtti. Arslanköylü “Aşırı yağıştan ötürü sel baskınları oldu. En büyük tesellimiz can kaybımızın olmaması. Su basan evlerimiz var. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Cana bir şey olmaması teselli. Herkes gerekli çalışmaları yapıyoruz. Allah bir daha böyle afet yaşatmasın” dedi.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'da tüm ekiplerin sahada olduğunu kaydederek el birliği ile yaraların sarılacağını aktardı. Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Nihat Sarraf'da yaklaşık 80 kişilik ekip ile tahliye ve su baskınlarına müdahale edildiğini kaydetti. Sarraf, su altında kalan araçların çıkarılması için ve su baskını yanan evlerde tahliye çalışmalarının sürdüğünü de aktardı.

Beril Solmuşgül



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