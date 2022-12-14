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Kozan'da silahlı çatışma: 2 ölü

Kozan'da silahlı çatışma: 2 ölü
Kozan'da silahlı çatışma: 2 ölü

Adana’nın Kozan ilçesinde çıkan silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Türkeli Mahallesi, Atatürk İlköğretim Okulu yanında meydana gelen olayda, iddiaya göre, 01 D 1838 plakalı otomobildeki Emrah Kara ve Vahit Kara, içerisinde husumetlileri Ferdi B.'nin bulunduğu 01 ALS 571 plakalı otomobilin önüne kesti. Taraflar arasında çıkan silahlı çatışmada Vahit ve Emrah Kara olay yerinde pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Vahit Kara ve Emrah Kara'nın cansız bedeni morga kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan Ferdi B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Beril Solmuşgül
 

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