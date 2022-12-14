Kozan'da silahlı çatışma: İki kardeş hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Türkeli Mahallesi, Atatürk İlköğretim Okulu yanında meydana gelen olayda, iddiaya göre, 01 D 1838 plakalı otomobildeki Emrah Kara ve kardeşi Vahit Kara, içerisinde husumetlileri Ferdi B.'nin bulunduğu 01 ALS 571 plakalı otomobilin önüne kesti. Taraflar arasında çıkan silahlı çatışmada Vahit ve Emrah Kara olay yerinde pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Vahit Kara ve Emrah Kara'nın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Çatışmanın olduğu bölgede bulunan galerideki araçlar da hasar gördü. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Olaydan sonra kaçan Ferdi B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Beril Solmuşgül



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