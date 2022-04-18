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Kozan'da toz bulutu etkili oldu

Kozan'da toz bulutu etkili oldu
Kozan'da toz bulutu etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce birçok il ve ilçe için yapılan toz taşınımı uyarısının ardından Adana’nın Kozan ilçesinde de toz bulutu etkili oldu.

Kozan’da toz bulutu etkili oldu - Tıkla İzle

7 asırlık tarihi Kozan Kalesi'nden kentteki toz bulutu net bir şekilde gözlenirken, zaman zaman etkili olan şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kozan ve çevresinde etkili olan toz taşınımı nedeni ile günlük spor yapan sporcuların bugün spor tesislerine ilgisinin az olduğunu belirten Kürşat Gültekin, “Birçok yerde etkili olan toz bulutu bugün de ilçemizde etkili oldu. Normalde spor sahamız çok kalabalık oluyor ama bugün toz bulutu sporcularımızı da etkiledi. Alerjisi, astımı olanların biraz daha dikkati olması gerekiyor” dedi. Meteoroloji'den yapılan açıklamada toz taşınımının Doğu Akdeniz'de salı sabahı etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtildi.

Beril Solmuşgül
 

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