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Kozan'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kozan'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Kozan'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde sabah saatlerinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, bugün sabah saat 07.00 sularında Adana yönünden Kozan'a gelen Erhan Ç. yönetimindeki 07 ASR 94 plakalı kamyon ile Kadirli istikametinden Mansurlu yönüne gitmekte olan Ahmet Şengönül'ün (49) kullandığı 01 VCH 37 plakalı otomobil kavşakta çapıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Ahmet Şengönül, kaza yerinde hayatını kaybetti. Kamyon şoförü ile otomobilde bulunan Suat Şengönül (15) ilk müdahalenin ardından Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Beril Solmuşgül - Emre Bozdemir

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