Kozan'da yangına müdahale sürüyor

Kozan ilçesine bağlı Kuyubeli Mahallesi'nde yaklaşık 36 saattir süren orman yangını birçok noktadan müdahale ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yaklaşık bin orman yangın işçisi, 200 arazöz ile yangına müdahale ediyor. Havanın kararması ile birlikte havadan helikopter ve uçak müdahalesi dururken, ekipler karadan müdahaleyi sürüdürüyor.

Yangın üzerine bölgeye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Adana Milletvekili Julide Sarıeroğlu, Adana Milletvekili Tamer Dağlı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay, AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, MHP İlçe Başkanı Nihat Atlı ve sivil toplum kuruluş temsilcileri bölgedeki söndürme çalışmalarını yakından takip ediyor.

Beril Solmuşgül - Emre Bozdemir

