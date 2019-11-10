Kozluk sonbahar renkleriyle büyülüyor

Bünyesinde meşe, çam, ceviz, kavak, çınar, gibi ağaç türlerini barındıran Kozluk, sonbahar aylarında da güzelliğini gözler önüne serdi.

İlçenin önemli mesire alanlarının başında gelen Ayngebire yaz aylarında piknikçileri ağırlarken, sonbaharda da fotoğraf sevenlerin uğrak mekanı oldu.

Sonbaharın gelmesiyle birlikte sarı, kahverengi, yeşil ve kırmızının her tonu ile renk cümbüşünün yaşandığı Ayngebire'ye yürüyüş yapmak ve fotoğraf çekmeye giden doğaseverler, "Her mevsim ayrı bir güzelliği bulunan Kozluk ilçesinde hazan mevsimi, barındırdığı bin bir çeşit renk tonuyla görülmeye değer bir yer. Havaların soğumaya başladığı sonbahar mevsiminde gruplar halinde yürüyüş ve fotomaraton turlarına katılıyoruz. Yaz aylarında sıcaktan bunaldığımız anlarda serin havasıyla bizleri rahatlatan Ayngebire sonbaharda da tabloyu andıran rengarenk görüntüsüyle ruhumuzu okşuyor" dedi.