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Kozluk'ta traktör kazası: 1 yaralı

Kozluk'ta traktör kazası: 1 yaralı
Kozluk'ta traktör kazası: 1 yaralı

Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Çayönü köyü dere mezrasında devrilen traktörün şoförü hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kozluk ilçesi Çayönü köyünde bugün öğle saatlerinde tarlasını sürmeye giden sürücü, tarlada direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle traktör devrildi. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine giden sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları sürücüyü Kozluk Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazada can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

Emrullah Işık

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