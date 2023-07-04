Kozmetik ürünleri göz sağlığına uygun kullanmanın yolları

Yaşam kalitesinin iyi olabilmesi için göz sağlığının da korunması gerekiyor. Çünkü kişiler hayatı görerek tanımlıyor. Bu nedenle de göz sağlığını korumak için bazı konulara dikkat edilmesi önem taşıyor. Özellikle de kozmetik ürün kullanımında hassas davranmak gerekirken, düzenli olarak da göz doktoruyla rutin muayeneleri gerçekleştirmek göz sağlığı kalitesini doğrudan etkiliyor. Medicana Sağlık Grubu Göz Hastalıkları Bölümü'nden Op. Dr. Serdar Sürmeli, kozmetik kullanırken göz sağlığını korumanın yolları hakkında bilgi verdi.

“Göz sağlığı kadın erkek herkes için önemlidir. Bilinçsiz ürün kullanımı göz sağlığını olumsuz etkileyebilir” diyen Medicana International İstanbul Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü'nden Op. Dr. Serdar Sürmeli, “Örneğin makyaj temizlenmediğinde göz sağlığı da tehlikeye girebilir. Bu nedenle kozmetik kullanırken çok dikkatli olmak gerekmektedir. Göz çevresi oldukça hassastır. Yanlış kozmetik kullanımı nedeniyle alerjiler ve enfeksiyonlar ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca kozmetik ürünler alerji yapmıyor gibi görünse de bu etki kişiden kişiye göre de değişebilir. Örneğin başkasında alerji yapmayan ürün, bir başkasında yapabilir. Bir ürün kullanımında batma, yanma, kaşıntı gibi semptomlar oluşuyorsa farklı ürünler farklı markalar denenebilir” dedi.

Makyaj malzemeleri paylaşılmamalı

Göz sağlığını koruyucu önerilerde bulunan Op. Dr. Serdar Sürmeli şöyle devam etti:

“Bir kişi kullandığı malzemeleri başka bir kişiyle paylaşmamalıdır. Bu gözde enfeksiyona neden olabilmektedir. Bazen kirpiklere yönelik uygulamalar yapılmaktadır. Bu uygulamalar da alerji riski taşıyabilmektedir. Göz ve çevresine bir ürün kullanılacaksa içeriğinde retinoit olmaması uygun olacaktır. Zira bu madde gözde kuruluğa yol açar. Göz kuruluğu da farklı sorunlara davetiye çıkarabilmektedir.

Son kullanma tarihi önemli

Ayrıca göz çevresine kullanılan ürünlerin son kullanma tarihine bakılarak alınması alerjik reaksiyon oluşturmaması açısından önem taşımaktadır. Bir de göze kullanılacak far benzeri ürünleri fırçayla sürmek gerekiyorsa bu fırçaların da temizliğinden emin olmak gerekmektedir. Makyaj yapmadan önce ellerin temiz olduğundan mutlaka emin olmak gerekir. Kontak lens kullanan kişiler için göz makyajı yapmadan önce kontakt lensleri takmış olması gerekir. Kontakt lens makyajdan sonra takılırsa makyaj malzemesi tozları lense yapışabilir ve bu da gözlere zarar verebilir.

Ekran kullanımına dikkat

Ayrıca göz sağlığı için en önemli konulardan biri de ekran kullanımıdır. Sık bilgisayar kullananlarda en çok görülen sorun göz kuruluğudur. Bunun için de suni gözyaşı damlası kullanılması, bol su tüketimi gerekmektedir. Ayrıca 20-20-20 kuralına uymak göz sağlığı için önemlidir. Yani 20 dakikada bir 20 saniye boyunca 20 feet uzağa bakıp gözleri ekrandan ayırmak gerekmektedir.”

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