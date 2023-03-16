Kozmetikte korkunç tablo denetimle günyüzüne çıktı

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kozmetik Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından 2022 yılı dördüncü üç aylık dönem (Ekim-Kasım-Aralık) kozmetik ürünlerin piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerine dair raporu kamuoyu ile paylaştı. Konkunç tabloda halk sağlığını hiçe sayan sahtecilerin sosyal medya üzerinden yaptıkları reklamlarla sağlığa zararlı ürünleri nasıl sattıkları günyüzüne çıktı. Denetimler sonucunda teknik düzenlemeye aykırı ve güvensiz oldukları tespit edilen ürünler imha edilirken üretici firmalara cezai işlem uygulandı.

Binlerce sahte parfüm imha edildi

Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "2022 yılı kozmetik denetimleri, risk analizi yapılarak özellikle piyasadaki teknik düzenlemeye aykırı (uygunsuz) ürünlerin tespitine yönelik planlanmıştır. Bu istikamette öncelikle piyasadaki bildirimsiz ürünlerin tespitine yönelik denetimler gerçekleştirilmiştir. Yapılan etkin denetimler neticesinde elde edilen verilerle (162 teknik düzenlemeye aykırı ürün tespiti) hedeflenen sonuca ulaşılmıştır. Mahkemeler, savcılıklar, emniyet ve jandarma kuvvetleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından ulaşan ve incelemeler neticesinde sahte-kaçak-taklit olduğu belirlenen 52 bin 890 adet parfüm ve deodorant 5324 sayılı Kozmetik Kanunu uyarınca güvensiz ürün çerçevesine alınmış olup üreticisi belli olmayan bu ürünler için yalnızca imha işlemi uygulanmıştır."

Sağlığı hiçe saydıkları için ifşa edilen o markalar

Denetlenen 203 kozmetik ürünün sadece 25'nin teknik düzenlemere uygun olarak üretildiği, 162'sinin düzenlemelere aykırı olarak üretildiği 16'sının ise tamamen güvensiz olduğu tespit edildi. Sahtecilere 545 bin 340 TL para cezası kesildi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kozmetik Denetim Dairesi Başkanlığı'nın kamuoyu ile paylaştığı 16 güvensiz ürünün markası şöyle sıralandı:

1.Sanyel Şampuan Sedefli 5 kg

2.“Molina” markalı Minevital Şampuan 300 ml adlı ürünler

3.The Natural Ritualist Keratine Repair Rescue Kırık Uç Onarıcı Hair Care 75ml

4.LipmaX Lip Gloss No:101

5.LipmaX Lip Gloss No:102

6.LipmaX Lip Gloss No:103

7.LipmaX Lip Gloss No:104

8.LipmaX Lip Gloss No:105

9.LipmaX Pearly No:21

10.LipmaX Pearly No:22

11.LipmaX Pearly No:23

12.LipmaX Pearly No:24

13.LipmaX Pearly No:25

14.Fiora Saç Serumu

15.Venzen Collagen Protein Line Carving TonerKolajen Tonik

16.Venzen Moist Repair Essence LiquidNiasinamid Özlü Leke Kremi

Süleyman Aydın



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