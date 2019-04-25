İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

'Kozmik Oda'da kumpas' davasında eski savcı ve hakime hapis cezası

'Kozmik Oda'da kumpas' davasında eski savcı ve hakime hapis cezası
'Kozmik Oda'da kumpas' davasında eski savcı ve hakime hapis cezası

"Kozmik Oda'da kumpas" davasında eski savcı Mustafa Bilgili ve eski hakim Nihal Uslu'ya FETÖ üyeliği ile devlet güvenliğine ilişkin bilgileri temin etmekten hapis cezası verildi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, "Kozmik Oda'da kumpas" davasında kararını açıkladı.

Eski savcı Mustafa Bilgili'ye "FETÖ üyeliği, devlet güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme" suçlarından 17 yıl 1 ay hapis cezası, eski hakim Nihal Uslu'ya ise "FETÖ üyeliği ile devlet güvenliğine ilişkin bilgileri temin etmekten" 14 yıl hapis cezası verildi. Eski hakim Halil İbrahim Kütük ise, "FETÖ üyeliği" ve "devlet güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme" suçlarından toplam 12 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.