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Kozmonotların uzay yürüyüşü tamamlandı

Kozmonotların uzay yürüyüşü tamamlandı
Kozmonotların uzay yürüyüşü tamamlandı

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) yeni Nauka modülüne hazırlanması için uzay yürüyüşüne çıkan 2 kozmonotun yürüyüşü 7 saat 19 dakika sürdü.

Kozmonotların uzay yürüyüşü tamamlandı - Tıkla İzle

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) bulunan 2 Rus kozmonot Oleg Novitsky ile Peter Dubrov'un istasyonun dışına çıkarak uzay yürüyüşüne başlamıştı. Kozmonotların yeni Nauka modülüne hazırlık ve düzenli bakım çalışmaları tamamlandı. Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) ve ABD'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından kozmonotların istasyon dışındaki çalışması canlı olarak yayınlandı.

Moskova ve Türkiye saati ile 08.20'de başlayan çalışma, 7 saat 19 dakika sürerek saat 16.12'de tamamlandı. Kozmonotlar önce Poisk modülünün kapağını açarak buradaki çalışmaları tamamlarken, daha sonra ISS'nin yeni Nauka modülüne hazırlanması için çalışmalarını devam ettirdi.

Roscosmos tarafından yapılan açıklamada, Poisk modülünün bağlantılarının kesilme sürecinin devam edildiği, birkaç gün sonra Nauka çok amaçlı laboratuvarının aktif olacağı belirtildi. İlk kez uzay yürüyüşüne çıkan Dubrov ve Novitsky'nin çalışmaları sırasında uzaydan Dünya da görüntülenmişti.

Erhan Altıparmak
 

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