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Kozmonotların uzay yürüyüşünde Dünya görüntülendi

Kozmonotların uzay yürüyüşünde Dünya görüntülendi
Kozmonotların uzay yürüyüşünde Dünya görüntülendi

Sabah saatlerinde Uluslararası Uzay İstasyonu'nun dışına çıkarak uzay yürüyüşü başlayan 2 Rus kozmonotun çalışmaları sırasında sıklıkla Dünya’nın görüntülendi.

Kozmonotların uzay yürüyüşünde Dünya görüntülendi - Tıkla İzle

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevde bulunan 2 Rus kozmonot Oleg Novitsky ile Peter Dubrov sabah saatlerinde istasyondan dışarıya çıkarak uzay yürüyüşüne başladı. Poisk modülünün bağlantılarını keserek birkaç gün sonra aktif olacak olan Nauka çok amaçlı laboratuvar modülünün hazırlıklarına çalışan kozmonotların çalışmaları hem Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) hem de ABD'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından canlı olarak yayınlandı.

İlk kez uzay yürüyüşüne çıkan Dubrov ve Novitsky'nin çalışmaları sırasında uzaydan Dünya görüntülendi. Uzaydan dakika dakika görüntülenen Dünya, bir kez daha kendine hayran bıraktı. Kozmonotların 6 saat 50 dakika sürmesi planlanan uzay yürüyüşü devam ediyor.

Erhan Altıparmak

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