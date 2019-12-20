KPSS 2019/2 tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM KPSS tercih sonuçları sorgulama

Devlet kadrosunda çalışmak isteyen vatandaşların büyük bir merakla beklediği KPSS tercih sonuçları açıklandı.

2019/2 KPSS tercih yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? Detaylar haberimizde...

Tercihler 3 Aralık'ta başlamış 12 Aralık tarihinde son bulmuştu. Kamu Personeli Seçme Sınavı kapsamında merakla beklenilen yerleştirme sonuçları açıklandı. Böylelikle, 3 Aralık ile 12 Aralık arasında tercihlerini yapan adayların yanıtını aradığı '2019/2 KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusu da cevabına ulaştı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca yapılan duyuruda, bazı kamu kurum, kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına ilişkin tercih sonuçlarının erişime açıldığı ifade edildi.

2019/2 KPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Hayallerini gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğini merak eden vatandaşlar da KPSS yerleştirme sonuçları sorgulama hakkındaki araştırmalarını arttırdı.

SONUÇLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS 2019/2 tercih sonuçları açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 20 Aralık 2019 tarihinde saat 13.20'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.