KPSS heyecanı sürüyor

ÖSYM tarafından belirlenen 81 il merkezi ve KKTC Lefkoşa dahil 95 sınav noktasında yapılan KPSS heyecanı başladı.

KPSS maratonu, "Genel Kültür-Genel Yetenek" ve "Eğitim Bilimleri" oturumlarıyla sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturum şeklinde gerçekleşiyor. Alan bilgisi sınavları ise gelecek hafta yapılacak.

"Genel Kültür" ve "Genel Yetenek"ten oluşan sabah oturumu 10.15'te başladı.

Bu oturumda adaylara 120 soru yöneltildi ve 130 dakika süre verildi. Eğitim Bilimleri oturumu öğleden sonra saat 14.45'te başlayacak. Adaylara 100 dakika süre verilecek ve 80 soru yöneltilecek.

Sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra gelenler sınav salonlarına alınmadı. Bu yılki sınavda pandemi koşulları da dikkat çekti. Adaylar sınav merkezlerine giriş belgelerinin yanı sıra HES kodlarını da alarak geldi. Polis sınav merkezlerinin önündeki kalabalığı uyararak sosyal mesafe ve maske kullanımı uyarısında bulundu.

Sınava koşarak geldiler, kimisi de kimliğini unuttu

Kimi adaylar sınava yetişmek için sınav noktasına koşarak geldi. Kimisi de kimliğini unuttuğu için ailesinin kimliğini getirmesini bekledi, son anda sınava girmeyi başardı. Öğleden sonraki oturumda ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına adaylar alınmayacak.

İki oğlu birden sınava girdi

Sınava iki oğlu giren Hüseyin Özcan, "Sınava 2 oğlum da girdi. Allah izin verirse memur olacaklar. Birisi Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi mezunu, diğeri Gazi İBF mezunu, mecbur girdiler. Bu yıl birisi çok çalıştı diğeri hiç çalışmadı. Allah yardımcıları olsun" dedi.

İçeride KPSS için ter döken adayın annesi Ayşe Şimşek, "Çankırı Karatekin Üniversitesinden mezun oldu. İnşallah bütün çocuklar için hayırlısı olur"diye konuştu. Mehmet Ali Talay isimli vatandaş, "Kızımız KPSS'ye girdi, sınıf öğretmenliği branşında giriyor. Bu yıl çalıştı. Vatanımızın her yerinde görev yapmak isteriz" sözlerine yer verdi. Sınavdaki çocuğu için heyecanlı olduğunu belirten Hüseyin Tekin, "Bu yıl ikinci defa girişi. Bölümü grafik tasarım. Mezun olalı iki yıl oldu, işsizdi. Özel sektörü düşündü ama kısıtlı olduğu için, iş alanı dar olduğundan mecbur sınava girecek" ifadelerini kullandı.

İrfan Çalışkan - Emre Yüzügüldü