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KPSS ile personel alım süreçleri yeni takvimi göre güncellenecek

KPSS ile personel alım süreçleri yeni takvimi göre güncellenecek
KPSS ile personel alım süreçleri yeni takvimi göre güncellenecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumunun iptal edilmesi, 6-7 ve 14 Ağustos’ta yapılacak oturumların da ertelenmesi nedeniyle, kamu kurumlarının KPSS ile personel alım süreçlerinin yeni KPSS takvimine göre güncelleneceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “2022-KPSS kapsamında 31 Temmuz'da yapılan oturumların iptal edilmesi, 6-7 ve 14 Ağustos'ta yapılacak oturumların da ertelenmesi nedeniyle, kamu kurumlarımızın KPSS ile personel alım süreçleri yeni KPSS takvimine göre güncellenecektir. KPSS ile alım yapmayı planlayan kamu kurumlarımız, kontenjan ve şartlarını 17 Eylül'de başlayacak KPSS takvimindeki sınavların gerçekleşmesi ve sonuçların açıklanmasının ardından ayrıca duyuracaktır” ifadelerini kullandı.

Mehmet Kalay

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