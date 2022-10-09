KPSS Ön Lisans oturumu sona erdi

Ön lisans programı mezunlarının girdiği KPSS Ön Lisans Oturumu, sabah saat 10.15'te başladı. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde sınava girecek adaylar, saat 10.00'dan önce içeriye alındı. 60 genel yetenek ve 60 genel kültür olmak üzere 120 sorunun bulunduğu sınavda adaylar, Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık derslerinden oluşan sorulara 130 dakikada cevap verdi. Sınav 12:25'te sona erdi. Sınav sonuçları 3 Kasım'da açıklanacak.

Davut Has



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