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KPSS Ön Lisans oturumu sona erdi

KPSS Ön Lisans oturumu sona erdi
KPSS Ön Lisans oturumu sona erdi

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans Oturumu saat 10.15'te başladı ve 130 dakika sürdü. Sınav saat 12.25’te tüm sınav merkezlerinde tamamlandı. Sınava giren adayların aileleri dışarıda beklerken, iki kadın adayın panikle küpelerini çıkarmaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı.

KPSS Ön Lisans oturumu sona erdi - Tıkla İzle

Ön lisans programı mezunlarının girdiği KPSS Ön Lisans Oturumu, sabah saat 10.15'te başladı. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde sınava girecek adaylar, saat 10.00'dan önce içeriye alındı. 60 genel yetenek ve 60 genel kültür olmak üzere 120 sorunun bulunduğu sınavda adaylar, Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık derslerinden oluşan sorulara 130 dakikada cevap verdi. Sınav 12:25'te sona erdi. Sınav sonuçları 3 Kasım'da açıklanacak.

 

Davut Has
 

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