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KPSS'ye geç kalan öğrenciyi sınav yerine polis ekibi yetiştirdi

KPSS'ye geç kalan öğrenciyi sınav yerine polis ekibi yetiştirdi
KPSS'ye geç kalan öğrenciyi sınav yerine polis ekibi yetiştirdi

Sakarya’da KPSS ortaöğretim oturumuna geç kalan öğrencilerin yardımına polis ekipleri koştu.

KPSS’ye geç kalan öğrenciyi sınav yerine polis ekibi yetiştirdi - Tıkla İzle

ÖSYM tarafından 22 Kasım Pazar günü uygulanan KPSS ortaöğretim oturumu saat 10.15'te yurt genelinde başladı. 130 dakika sürecek olan sınavda adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Adaylar, kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi amacıyla sabah saatlerinden itibaren sınava girecekleri binalara geldi. Adaylar, sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları doğrultusunda üstleri arandıktan sonra sınavın yapılacağı salonlara yönlendirildi. İçişleri Bakanlığınca 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle sınava girecek olan adayların yanında yalnızca refakat edebilecek bir yakını sınav binalarına geldi.
Sakarya'da sınava gelirken kimlik ve sınava giriş belgelerini unutan adayların yardımına ise polis ekipleri koştu. Sınava geç kalan adaylar, heyecan dolu dakikalar sonrasında polis ekiplerinin yardımıyla okullarına yetiştirildi.

Burak Can Tokyürek

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