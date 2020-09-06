İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

KPSS'ye geç kalınca sınav ücretini geri istedi

KPSS'ye geç kalınca sınav ücretini geri istedi
KPSS'ye geç kalınca sınav ücretini geri istedi

Burdur'da, Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) geç kaldığı için giremeyen bir kişi, sınav ücretini geri istedi.

KPSS'ye geç kalınca sınav ücretini geri istedi - Tıkla İzle

Burdur'da KPSS heyecanı sona ererken, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi sınav salonlarının kapıları saat 10.00'da kapandı. Sınava geç kalan bir vatandaş araç parkı yüzünden geç kaldığını söylerken, diğer bir vatandaş ise ÖSYM'den sınav ücretini geri istedi. Kapıların kapanması ile birkaç dakika geç kalan vatandaşlar kapı önünde görevliler tarafından sınava alınmayacakları açıklanınca geri döndü. Sınava yakınlarını ve çocuklarını getiren aileler ise ağaçların altında sınav bitimine kadar bekledi.

Ali Kapan

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.