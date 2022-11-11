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Kral Charles'a yumurta fırlatan öğrenciye yumurta yasağı

Kral Charles'a yumurta fırlatan öğrenciye yumurta yasağı
Kral Charles'a yumurta fırlatan öğrenciye yumurta yasağı

İngiltere'de III. Charles'a yumurta attığı için tutuklanan üniversite öğrencisi, kefalet koşulu olarak toplum içinde yumurta taşımasının yasaklanmasının ardından serbest bırakıldı.

İngiltere Kralı III. Charles ve eşi Kraliçe Camilla, ülkenin kuzeyindeki York kentine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yumurtalı saldırıya uğramış, yumurta fırlatan üniversite öğrencisi gözaltına alınmıştı. 23 yaşındaki Patrick Thelwell isimli genç, kefalet koşulu olarak toplum içinde yumurta taşımasının yasaklanmasının ardından serbest bırakıldı.

Thelwell, serbest bırakılmasının ardından Daily Mirror gazetesine yaptığı açıklamada insanların o esnada çığlık attığını söyleyerek, "İnsanlar saçlarımı koparıyorlardı, bana tükürüyorlardı. Akıllarını kaçırmıştı. Ölüm tehditleri alıyorum" dedi.

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