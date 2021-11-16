Kral Şakir çocukları ‘'dublaj''a çağırıyor

Patenti, tasarımcısına ait olan “Dublaj Kutusu'' projesi, başta çocuklar ve içindeki çocuğu yaşatan tüm yetişkinler için unutulmaz bir anı oluşturmaya geliyor. Dublaj Kutusu ile, profesyonel bir ses kayıt stüdyosu çocukların ayağına getirilecek ve dünyada benzeri olmayan bu etkinlikte çocuklar Kral Şakir dünyasına kendi sesleriyle dahil olacak.

Marmara Park AVM'de 18-19 Kasım tarihlerinde ilk kez çocuklarla buluşacak Dublaj Kutusu, çocuklara Kral Şakir bölümlerinden seçecekleri bir karakteri seslendirme ve kendi ses ile görüntülerinin kurgu sürecinde yer alma fırsatını verecek. Böylece çocuklar bir çizgi film projesini dublajından montajına her adımında birebir deneyimleme imkânı bulacak.

Dublaj kutusunu kullanan Kral Şakir severler, tıpkı profesyonel bir projede yer alırmış gibi, bir dublaj yönetmeni ve bir ses teknisyeni eşliğinde kayıt alacak ve kayıt sonrasında seslendirdikleri sahnenin kendi ses ve görüntüleriyle kurgulanmış halini bir anı olarak saklayabilecekler.

Dublaj Kutusu etkinliği hakkında konuşan Kral Şakir'in fikir sahibi Varol Yaşaroğlu, ‘'Her detayı son derece titizlikle tasarlanmış proje ile yine karşınızdayız. Dublaj kutusunu en geniş kitlelere ulaşabileceği alışveriş merkezlerinde çocuklarla tanıştıracağız. Pandemi kuralları çercevesinde maske, mesafe ve temizlik kurallarına çok dikkat ediyoruz. Küçük-büyük tüm Kral Şakir severleri unutulmayacak bir anı oluşturmak için etkinliğe bekliyoruz'' dedi.