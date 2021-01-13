Kral Şakir, perakende sektöründe büyümeye devam ediyor

Fil Necati, Canan ve Kral Şakir karakterleriyle Türkiye'de ve dünyada önemli bir başarı elde eden çizgi filmi 8 ayrı dilde 18 ülkede gösterilen Grafi2000 yapımı “Kral Şakir” lisans başa-rısıyla da perakende sektörünün yüzünü güldürmeye devam ediyor. 50 kategoride 40'dan fazla firmayla iş birliği yapan Kral Şakir 2021 yılının ilk lisans anlaşmalarını Flo ve LCW ile gerçekleştirdi. Kral Şakir lisansıyla Flo çocuk ayakkabı kategorisinde, LCW'de tüm çocuk tekstil gruplarında ürünleri satışa sunacak.

“2021 yılında 2 kat büyüme”

İki büyük lisans anlaşmasının Kral Şakir'in perakende de başarısını tescillediğini belirten Grafi2000 Prodüksiyon Kurucusu ve karikatürist Varol Yaşaroğlu, “2021 yılı için lisanslı ürünlerimizde satış hedefimizi 2 kat artış olarak belirledik. Cartoon Network'de yeni bölümlerin başlıyor olması, EXXEN'le yaptığımız TV filmleri anlaşması perakende satışları-mızı daha da arttıracak. Türkiye'nin en güçlü markaları arasında yer alan LCW ve Flo'nun Kral Şakir'i lisansını alması sektörü de hareketlendirecek. Kral Şakir'in yükselen trendi, yerli firmalarımız için de aslında bir ‘karakter fabrikası' oluşturduğumuzu göstermiş oldu. 5 yıl içinde Kral Şakir'in 35 ülkede satılır hale gelmesini istiyoruz” dedi.

“Hedef Türki Cumhuriyetler ve Ortadoğu”

Türkiye'de ve Avrupa'da Kral Şakir'i temsil eden lisans acentası Planeta Junior Ülke Mü-dürü Özlem Civelek, gıdadan tekstile, oyuncaktan aksesuar ve kitaba kadar oldukça ge-niş bir yelpazede lisansiye çalışmaları devam ediyor. Pandemi Kral Şakir'in hızını kesmedi. Yeni lisans anlaşmalarına yıl boyunca imza atmayı hedefliyoruz. Amacımız yerli markaların çocuk kategorisinde satış potansiyelini arttırırken, yurt dışında faaliyet gösteren Türk pera-kendeciler ve ihracatçılarımız ile yurtdışı pazarlarımızı genişletmek. Hedefimiz özellikle çizgi filmin çok izlendiği Ortadoğu pazarı ve Türk markalarının mağazalarının yer aldığı Türki Cumhuriyetler” dedi.

