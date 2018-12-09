Kral Selman'dan Suriye'de birlik çağrısı

Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz, Riyad'da düzenlenen 39. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nin açılış konuşmasını yaptı. Kral Selman, bölgenin aşırılık ve teröre maruz kaldığını, İran rejiminin ise devletlerin içişlerine karışmaya devam ettiğini söyledi. İran'ın nükleer programına karşı tam güvence sağlanması gerektiğini belirten Selman, Filistin halkının korunması için gerekli önlemlerin alınması konusunda Riyad'ın uluslararası topluma seslendiğini söyledi. Arap koalisyonunun Yemen'de barışı sağlama çabalarına devam etmek istediğini belirten Kral Selman, Suriye'de birlik sağlanması ve terör örgütlerinin etkisiz hale getirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ise bölgenin ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirterek, Yemen'deki çatışmanın bir doğrudan tehdit oluşturduğunu, İsveç'te yürütülen barış görüşmelerinden sonuç çıkmasını umduğunu söyledi. Kuveyt Emiri, Suriye'deki çatışmada siyasi çözümün gerekliliğinin altını çizdi.

Raed Mah'D Khalil Subaih

