Kral Selman'ın Bahreyn'i ziyaret etmesi bekleniyor

Bahreyn Haber Ajansı (BNA), Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüşmek üzere bugün Bahreyn'i ziyaret etmesinin beklendiğini bildirdi. Ziyaretin Bahreyn'in Kuveyt ile diğer Körfez komşularıyla bir yardım paketinin parçası olarak ülke ekonomisini desteklemek amacıyla yaptığı mali yardım anlaşmasından sonra düşünüldüğü belirtildi.

Kuveyt, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte, geçtiğimiz yıl potansiyel bir borç krizinden kurtarmak için Bahreyn'e 10 milyar dolar mali yardım sözü vermişti. Bahreyn, 2018 sonunda, paketin bir parçası olarak, beş yıl boyunca ödenmesi beklenen 2 milyar doların almasının beklendiğini söylemişti.

Bahreyn'in mali durumu 2014 yılında petrol fiyatlarındaki düşüşle sert bir şekilde etkilendi. O zamandan bu yana kemer sıkma önlemleri konusunda halkın öfkesinden kaçınırken hükümet harcamalarını azaltmak için mücadele ediyor.