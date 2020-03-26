Kraliçe Elizabeth, Boris Johnson ile görüştü

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını, Avrupa'da etkisini arttırmaya devam ediyor. Kraliçe Elizabeth, korona virüs salgını İngiltere'de etkisini arttırmadan önce Başbakan Boris Johnson ile haftada bir gün yüz yüze toplantı gerçekleştiriyordu. Korona virüs salgını nedeni ile bu haftaki toplantıyı kraliçe ve başbakan telekonferans yoluyla gerçekleştirdi. Kraliçe ve eşi Philip, korona virüs salgını nedeniyle İngiltere'nin Winsdor bölgesinde bulunan Winsdor Kalesi'nde ailesiyle birlikte yaşamaya başlarken, yaptıkları açıklama ile sağlık durumlarının iyi olduğunu duyurdu.

Galler Prensi ve Kraliçe Elizabeth'in oğlu olan İngiltere Kraliyet ailesinin bir sonraki veliahdı olan 71 yaşındaki Prens Charles, yapılan korona virüs test sonuçlarının pozitif çıkması nedeniyle 2 haftalık tedavi sürecine başlandığı kraliyet yetkilileri tarafından açıklandı.

Prens Charles kimdir?

Prens Charles, İngiltere Kraliyeti taht sıralamasında birinci sırada bulunurken, aynı zamanda İngiltere Galler Prensidir. Prens, 71 yaşında ve İngiltere'nin en sevilen prenseslerinden bir tanesi olan Diana ile evlilik gerçekleştirmiştir. Prens, şu anda ikinci eşi olan Camilla Parker ile evli bulunurken, Prens Harry ve Prens William'ın da babalarıdır.