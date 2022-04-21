Kraliçe Elizabeth'in 96'ncı yaşı 91 pare top atışıyla kutlandı

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı unvanına sahip olan Kraliçe II. Elizabeth'in 96'ıncı yaş günü nedeniyle Windsor Kalesi'nde tören düzenlendi. Kraliyet ailesinin resmi hesabından yayınlanan törende, Windsor Kalesi'ndeki Coldstream muhafızları nöbet değiştirme töreni gerçekleştirdi. Coldstream Muhafızları Grubu tarafından Kraliçe için "Happy Birthday" adlı şarkı çalındı. Halka açık yapılan tören, daha sonra başkent Londra'daki Hyde Park'ta askerler tarafından top atışı yapılarak devam etti. Kraliyet askerleri toplamda 41 top ateşledi.

Kraliçe doğum gününde eşinin sevdiği çiftlik evini tercih etti

Kraliçe, 96'ncı yaş günü vesilesiyle Norfolk bölgesindeki Sandringham'daki çiftlik evine gitti. Kraliyet ailesi üyelerinin kraliçenin yaş günü için Sandringham'da toplanması bekleniyor. Yerel basında yer alan haberlere göre ise kraliçenin yaş günü için gittiği Sandringham'daki çiftlik evini geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in çok sevdiği belirtildi.

Aylin Albayrak

