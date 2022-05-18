Kraliçe Elizabeth'in Barbie bebeği karaborsada yaklaşık 15 bine satılıyor

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in tahttaki 70'inci yılına özel olarak sınırlı sayıda üretilen ve satışa çıktıktan üç saniye sonra tükenen Barbie bebekler kara borsaya düştü. Firma tarafından 94,99 sterline (bin 877 TL) piyasaya sürülen oyuncak bebekler, açık artırmayla satış yapılan alışveriş sitesinde ikinci el olarak satılmaya başlandı. Barbie bebekler internet sitesinde 800 sterline yani yaklaşık 15 bin 845 liraya ulaşan fiyatlarla satışa konuldu. Elizabeth'in bebeklerine sitede çoğunlukla 200 sterlin fiyat verilirken, bazı satıcılar da 700 sterlin civarında teklif verdi.

ABD'li oyuncak firması Mattel tarafından Kraliçe'nin tahttaki 70'inci yılı dolayısıyla üretilen Barbie bebek John Lewis mağazalarında Kraliçe'nin 96. yaş gününde 21 Nisan'da satışa çıkartılmıştı. Fildişi renkte bir elbise giydirilen oyuncak bebeğin üzerinde Kraliçe'nin düğün gününde taktığı taç, babası VI. George'dan kalan pembe ve mavi kurdeleler gibi aksesuarlar yer alıyor.