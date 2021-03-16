Kraliçe II. Elizabeth'in eşi Prens Philip tedavi gördüğü hastaneden ayrıldı

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi 99 yaşındaki Edinburgh Dükü Prens Philip'in tedavi gördüğü Kral VII. Edward Hastanesinden ayrıldığı bildirildi. Polis ve korumalar eşliğinde aracına binen Prens Philip'in Kraliçe II. Elizabeth'in yanına, Windsor Kalesi'ne gelmesi bekleniyor.

Prens Philip, ilk olarak "kendini iyi hissetmediği" gerekçesiyle 16 Şubat'ta Kral VII. Edward Hastanesine kaldırılmış, ancak 1 Mart'ta ambulansla St Bartholomew Hastanesine nakledilmişti. Prens Philip, iyileşme sürecinin ve tedavisinin devamı amacıyla yeniden Kral VII. Edward Hastanesi'ne getirilmişti. Kalp ameliyatı geçirdiği açıklanan Edinburg Dükü, iki hastanede toplam 28 gün geçirirken, bu şimdiye kadar hastanede geçirdiği en uzun süre oldu.

Öte yandan Kraliçe II. Elizabeth ve Prens Philip, Ocak ayının başlarında Londra'nın batısındaki Windsor Kalesi'nde Covid-19'a karşı aşılanmışlardı. Philip ve Elizabeth 1947'de evlenmiş, ikili 70. evlilik yıl dönümlerini Kasım 2017'de kutlamışlardı. Prens Philip, 10 Haziran'da 100 yaşına girecek.