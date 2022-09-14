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Kraliçe II. Elizabeth'in naaşı Westminster Hall'e getirildi

Kraliçe II. Elizabeth'in naaşı Westminster Hall'e getirildi
Kraliçe II. Elizabeth'in naaşı Westminster Hall'e getirildi

Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesi, Buchingham Sarayı'ndan Westminster Hall'e getirildi.

İngiltere monarşisindeki 70 yıllık saltanatıyla tahtta en uzun süre kalan hükümdar unvanına sahip olan Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesi, Buchingham Sarayı'ndan Westminster Hall'e getirildi. Kraliçenin naaşı, Kraliyet Atlı Topçu Birliği tarafından bir top arabasının üzerinde taşındı. Askeri geçit töreni eşliğinde taşınan kraliyet bayrağına sarılı tabutun üzerine kraliçenin tacının yerleştirildiği görüldü. Kral Charles, Prens William ve Prens Harry de dahil olmak üzere kraliyet ailesi üyeleri kraliçenin naaşının arkasından yürüdü.

Prens Andrew ve Prens Harry üniforma giymedi

Cenazeye eşlik eden Kral Charles, Prenses Anne, Prens Edward ve Prens William askeri üniforma giyerken, Prens Andrew ve Prens Harry'nin üniforma yerine törene takım elbiseyle katılması dikkat çekti.
Kraliçenin naaşı, Westminster Hall'de küre, asa ve hükümdarlık tacı ile birlikte katafalka konacak ve katafalk 24 saat boyunca kraliyet askerleri tarafından korunacak. Cenaze, yarından itibaren 4 gün boyunca halkın ziyaretine açık olacak.

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