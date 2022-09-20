Kraliçe'nin naaşını 250 bin kişi ziyaret etti

İngiltere monarşisindeki 70 yıllık saltanatıyla tahtta en uzun süre kalan hükümdar olan Kraliçe II. Elizabeth, 8

Eylül'de 96 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından dün düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. İngiltere Kültür Bakanı Michelle Donelan, Kraliçe'nin Londra'daki Westminster Hall'da halkın ziyaretine açılan naaşını 250 bin kişinin ziyaret ettiğini açıkladı. Donelan, tam rakamın ise zamanı gelince açıklanacağını söyledi.

Kraliçenin naaşı, Westminster Hall'de küre, asa ve hükümdarlık tacı ile birlikte katafalka konarak 24 saat boyunca kraliyet askerleri tarafından korunmuş, cenaze 4 gün boyunca halkın ziyaretine açılmıştı.

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