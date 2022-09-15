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Kraliçe'nin naaşının etrafında nöbet tutan asker bayıldı

Kraliçe'nin naaşının etrafında nöbet tutan asker bayıldı
Kraliçe'nin naaşının etrafında nöbet tutan asker bayıldı

Kraliçe II. Elizabeth'in naaşının etrafında nöbet tutan kraliyet askeri bayıldı.

Kraliçe'nin naaşının etrafında nöbet tutan asker bayıldı - Tıkla İzle

İngiltere monarşisindeki 70 yıllık saltanatıyla tahtta en uzun süre kalan hükümdar unvanına sahip olan Kraliçe II. Elizabeth, geçtiğimiz perşembe günü hayatını kaybetmişti. Elizabeth'in cenazesi, dün Buchingham Sarayı'ndan Westminster Hall'e getirildi. Westminster Hall'de küre, asa ve hükümdarlık tacı ile birlikte katafalka konulan cenaze, 24 saat boyunca kraliyet askerleri tarafından korunmaya alındı. Naaşın etrafındaki kraliyet askerlerinden biri nöbet sırasında bayıldı. Platformdan düşen askere müdahale edildi.

Kraliçe'nin cenaze töreni 19 Eylül'de Westminster Kilisesi'nde düzenlenecek. Kraliçe'nin naaşı törenin ardından Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'ne defnedilecek.

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