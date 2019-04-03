Kralın mezar taşını satarken yakalandılar

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği tarafından tarihi eser kaçakçılığı yapan 4 kişi yakalandı. Yakalanan şahısların arabalarında yapılan aramada eski Roma İmparatorluğu'na ait olduğu ve piyasa değeri 2 milyon lira olduğu iddia edilen heykel çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Bigadiç ilçesinden hareket eden bir aracın içinde bulunan kişilerin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi alındı. Gelen ihbarı değerlendiren polis, aracı bir süre takibe aldı. Akçay girişinde durdurulan araçta bulunan Ö.M., N.K., İ.T. ve R.D. isimli şahıslar gözaltına alındı. Polis, şahısların araçlarında yaptığı aramada Eski Roma dilinde "Kommagenne Krallığının Lideri Antiacho'nun Ebedi İstirahatgahı"yazılı Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2000 yıllık tarihi eser olduğu değerlendirilen mermer heykel ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bahadır Demirçeviren

