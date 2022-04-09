Kramatorsk'taki tren istasyonu saldırısında can kaybı 52'ye yükseldi

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 45. güne girildi. Rusya sivilleri hedef almayı sürdürüyor. Rus ordusunun Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde bulunan Kramatorsk şehrinde tahliyeleri bekleyen sivillerin bulunduğu tren istasyonuna gerçekleştirdiği saldırının bilançosu artmaya devam ediyor.

Donetsk Valisi Pavlo Kyrylenko, Ukrayna'nın Kramatorsk kentinde sivillerin beklediği tren istasyonuna yapılan saldırı hakkında yaptığı açıklamada, "Bugün tüm dünya Kramatorsk'taki tren garı saldırısında ölen 5'i çocuk 52 vatandaşın yakınlarına başsağlığı diliyor" ifadelerini kullandı.

Donetsk Valisi Kyrylenko daha önce yaptığı açıklamada tren istasyonuna yapılan saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 50 olduğunu bildirmişti.

Bekir Keskin

