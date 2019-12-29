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Kravets gollerine devam ediyor

Kravets gollerine devam ediyor
Kravets gollerine devam ediyor

İstikbal Mobilya Kayserispor’un Ukraynalı futbolcusu Artem Kravets gollerine devam ediyor.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un tecrübeli golcüsü Artem Kravets, ligde oynadığı 5 maçta 3 gol kez sevinci yaşadı. Sakatlığı nedeniyle ligin ilk 12 haftasında formasından uzak kalan Artem Kravets ilk maçına Beşiktaş karşısında çıktı. Beşiktaş maçından sonra oynanan Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor maçlarında sahaya kaptan olarak çıkan Artem Kravets bu maçlardan Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor müsabakalarında gol sevinci yaşadı.

Takımın en golcüsü olan Artem Kravets, ligin ikinci yarısında da Sarı-Kırmızılı ekibin gol yollarındaki en önemli oyuncusu olacak.

Yüksel Yıkılmaz

 

 

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