Kredi faizleri düştü, çiftçinin yüzü güldü

Bursa'da 8-12 Ekim tarihleri arasında düzenlenen olan tarım fuarı çiftçilerini ağırlamaya devam ediyor. AGCO'nun dünyaca ünlü markası Massey Ferguson'un MF RB 4160V protec kombine balya makinesi ve MF Activa serisi içinde yer alan MF Activa 7345 S modeli fuarın ilk gününde büyük beğeni kazandı. Türk çiftçisinin ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak hizmet sunmaya devam ettiklerini belirten Massey Ferguson Ülke Satış ve Pazarlama Müdürü Mete Has, “Yeni ürünlerimizi Bursa'daki tarım fuarında çiftçiler ile buluşturmaktan çok mutluyuz. MF RB 4160V Protec balya makinesi, daha güvenli, daha hızlı ve hatta eğimli araziler de kullanım kolaylığı sağlamakta olan yeni bir ürün. Türkiye'ye ilk defa getirdiğimiz ve Bursa fuarında ilk kez tanıtımını yaptığımız balya makinası ile büyük bir beğeni kazandık. Bu sadece bir balya makinesi değil, arkasında streçleme özelliği de bulunmaktadır.

Silindirik balya yapıldıktan sonra, yağmur ve güneş koşullarından korumak için özel bir streçle balya sarılır. Bu işi tek makine ile yapmak artık mümkün. Eskiden sıra sıra ayrı makinelerle yapılmaktaydı. Bu makine sayesinde hem zamandan hem de yakıttan tasarruf sağlamaktadır. Balyanın boyutunu ve ağırlığını, çapını değiştirerek ayarlayabiliyorsunuz. Bu yeni makinede balya çapını 160 santimetreye kadar ayarlayabiliyorsunuz ve böylece çiftçiye taşıma ve stoklama kolaylığı sağlanıyor. Ayrıca uzunluk ve genişlik bakımında özel tasarımıyla eğimli arazilerde devrilme riski azalmaktadır. Fuardan sonra kampanyalı olarak bu yeni ürünümüzün 2020 fiyatlarını açıklayacağız” dedi.

Sektöre yönelikte açıklamalarda bulunan Mete Has, “Pazarımızda otomotiv piyasasına benzer bir şekilde daralma var. 2017'de 74 binlik bir pazar, 2018'de 48 bin gibi yüzde 35'lik bir daralma yaşandı. Bu yılda 25 bin bandında kapanacağı bekleniyor. Bu tabi ki sektörün 2 yıl içerisinde daralması kimsenin beklemediği bir durumdu. Böyle bir ortamda genelde harcamalar kısılırken, bizler bunun tam tersine çiftçimize yönelik daha fazla ve özel aktiviteler düzenleyerek onların yanında olduğumuzu gösterdik. Çiftçilerimize her zaman olduğu gibi her türlü imkanı sunmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin her tarafında ürünlerimizi çiftçimize tanıtıyoruz. Bursa Fuarı'na gelen çiftçilere A'dan Z'ye tüm çeşitliliğimizi gösterebileceğimiz bir imkan var. Çünkü bu fuar sergilediğiniz her türlü ürünü alıp kullanan bir çiftçi portföyüne sahip ve Bursa-Marmara Bölgesi de mekanizasyon seviyesi açısından Türkiye'de ilk sırada gelmektedir. Yeni sezona girerken, yeni ürünlerimizi burada tanıtma fırsatı bulduk. Yapmış olduğumuz kampanyalarla pazar payımızı yükselterek ilk sıralardaki yerimizi korumaktayız” diye konuştu.

“Kredi faizlerinin düşmesi çiftçinin yüzünü güldürdü”

Çiftçinin ürettiği ürünlerin fiyat açısından yükseldiği bir dönemi yaşadıklarını belirten Has, “Buna rağmen ekonomik koşullardan dolayı çiftçi gelirlerinde büyük bir baskı var. Gelecekle ilgili bir belirsizlik olduğu için çiftçimiz biraz çekingen davranıyor. Eylül ayında otomotiv sektöründe yapılan kredi kampanyaları traktöre de yansıdı. Bu kampanyalarla çiftçiye güven geldi. Bu olumlu süreç devam ederse, çiftçinin gelirlerinde de artış olacaktır. 2020 yılını 2019'un daha üzerinde bir yıl olarak görüyoruz. Yıllık faizlerin yüzde 36'ları bulduğu dönemleri gördük. Hükümetimizin yapmış olduğu destek ve Merkez Bankası'nın yapmış olduğu açıklamalarla kredi faizleri düşmeye başladı. Aylık yüzde 3 olan bir kredi faizleri şimdi baktığımız zaman firmaların da desteği ile yüzde 1'in altına geriledi. Konut kredilerinin bile altında bir seviyede olması çiftçinin yüzünü güldürdü. Önümüzdeki senelere daha ferah ve güvenle bakmamızı sağladı. Eminim ki düşük faiz oranlarını kimse kaçırmayacaktır. Çiftçinin yüzü gülecek, pazara da olumlu etkisi olacaktır” dedi.

“Çay keyfi yaparken traktörünüz tarlayı sürsün”

Günümüzde birçok ünlü markanın otomobillerinde sürücüsüz araç deneylerinin olduğunu ifade eden Has, “Bu traktör ise sürücülü olmasına rağmen, uydudan aldığı koordinatlar ve sürücüden aldığı talimatlarla tarlayı kendi kendine sürebiliyor. Hızını, vitesini, arkasında bulunan ekipmanı otomatik kontrol edebiliyor. Tek tuş ile bütün her işi kendi görebiliyor. Direksiyonu da bırakıyorsunuz. Oturduğunuz yerde çay kahve içer gibi traktörün işlevlerini izliyorsunuz. Koltuktan kalktığınızda veya frene bastığınızda güvenlik gereği traktör ve bütün sistem otomatik duruyor. Çevre dostu olan Euro 5 motora sahip. Traktörümüze olan ilgi gerçekten çok güzel ve bizleri mutlu ediyor. 405 beygir üzerinde olan Massey Ferguson 8740S şu an Türkiye'nin en güçlü ve en büyük traktörü olmasıyla dikkat çekiyor. Her sene 10'lu adetlerde satılmaktadır. Yaklaşık olarak fiyatı da 1,6 milyon lirayı bulmaktadır” şeklinde konuştu.

Abdullah Çibir - Ahmet Faruk Çabuk