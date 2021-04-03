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Kredi kartı aidatlarını geri almak için tıkladı, 7 bin 500 liradan oldu

Kredi kartı aidatlarını geri almak için tıkladı, 7 bin 500 liradan oldu
Kredi kartı aidatlarını geri almak için tıkladı, 7 bin 500 liradan oldu

Trabzon’da yaşayan bir vatandaş, sosyal medyada gezindiği sırada kredi kartı aidatlarını geri alabileceğine dair bir reklam ilanına tıklayınca 7 bin 500 TL dolandırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşayan U.A. adlı vatandaş sosyal medyada gezindiği sırada kredi kartı aidatlarını geri alabileceğine dair vurgu yapan bir reklam ile karşılaştı. Dolandırıcıların oluşturduğu bu reklam görseline tıklayarak açılan sayfanın bankaya ait isim ve logoyu kullanan taklit sayfa olduğunu anlayamadan kredi kartı bilgilerini ve telefon numarasını sayfaya giren U.A. adlı vatandaşın bir süre sonra cep telefonu arandı. Bankadan aradığını söyleyen dolandırıcılara aldanan U.A. kredi kartının şifresini telefondaki dolandırıcılara da verince kredi kartından 7 bin 500 TL alışveriş yapıldı. Bir süre sonra, harcama yapıldığına dair telefon mesajını aldığı anda dolandırıldığını anlayan U.A. adlı vatandaş Trabzon Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Bekir Koca
 

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