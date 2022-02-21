Kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe giren sayısı 2021 yılında arttı

Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre, 2021 yılında kredi veya kredi kartı borcunu ödeyememiş gerçek kişi sayısı son 12 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Bireysel borçtan dolayı takibe düşen kişi sayısı 2021 yılında 1,5 kat arttı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 2020 ve 2021'in ilk 9 ayında uyguladığı takibe atma süresindeki esnekliğin ardından, 2021 yılında 1 milyon 704 bin kişi kredi veya kredi kartı borcunu ödeyemediği için yasal takibe düştü.

Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe giren kişi sayısı, 2021'de yüzde 84 artışla 732 bin kişi oldu. Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe giren kişi sayısı ise yüzde 211 artışla 1 milyon 354 bin kişiye yükseldi.