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Kremlin: 'ABD, son Ukraynalı kalana kadar Rusya ile fiilen ve dolaylı olarak savaşmaya devam ediyor'

Kremlin: 'ABD, son Ukraynalı kalana kadar Rusya ile fiilen ve dolaylı olarak savaşmaya devam ediyor'
Kremlin: 'ABD, son Ukraynalı kalana kadar Rusya ile fiilen ve dolaylı olarak savaşmaya devam ediyor'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD yönetiminin Ukrayna'ya yönelik askeri yardımlarını eleştirerek, "ABD, son Ukraynalı kalana kadar Rusya ile fiilen ve dolaylı olarak savaşmaya devam ediyor" dedi. Peskov, Ukrayna'ya ABD tarafından sağlanacak silahların Rusya için meşru hedef olacağını belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ABD ziyaretini değerlendirdi. ABD'nin Kiev'e verdiği desteği eleştiren Peskov, "ABD, fiilen ve dolaylı olarak son Ukraynalı kalana kadar Rusya ile savaşmaya devam ediyor" dedi.

Zelenskiy'nin ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinde barışa yönelik bir ifade duymadıklarını söyleyen Peskov, "Zelenskiy'i Donbass'taki konutlara barbarca saldırılar düzenlememesi konusunda uyaracak tek bir kelime de duyulmadı. Kameralar için değil, samimi olarak yapılacak gerçek barış çağrıları da duyulmadı. Bu üzüntü verici" şeklinde konuştu.

Erhan Altıparmak
 

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