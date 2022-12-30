Kremlin: 'Belarus topraklarına Ukrayna S-300 füze parçalarının düşmesinden endişeliyiz'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya ait S-300 hava savunma sisteminden fırlatılan bir füzenin parçalarının Belarus topraklarına düşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sözcü Peskov, "Bu sadece bizim için değil, Belaruslu ortaklarımız için de aşırı endişe veren bir olaydır" ifadelerini kullandı. Rusya-Belarus arasındaki yakın bağlara vurgu yapan Peskov, "sürekli diyalog ve koordinasyon" içinde olduklarını söyledi.

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