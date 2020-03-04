İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kremlin: 'Erdoğan-Putin zirvesinden İdlib konusunda mutabakat bekliyoruz'

Kremlin: 'Erdoğan-Putin zirvesinden İdlib konusunda mutabakat bekliyoruz'
Kremlin: 'Erdoğan-Putin zirvesinden İdlib konusunda mutabakat bekliyoruz'

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin’in yarın gerçekleştireceği İdlib konulu zirvede uzlaşı sağlanması ve ortak önlemler konusunda anlaşmaya varılmasının beklendiği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin, yarın Moskova'da görüşme gerçekleştirecek. İdlib konusunun ele alınacağı zirve öncesi Kremlin'den açıklama geldi. Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rus lider Putin'in İdlib'e yönelik ortak önlemler konusunda mutabık kalmasının beklendiği kaydedildi. Açıklamada, “İdlib krizi, krizin nedenleri, krizin olumsuz etkileri ve gerekli önlemlerin görüşülmesini planlıyoruz. Krize ilişkin ortak anlayış sağlanmasını bekliyoruz.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.