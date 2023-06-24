Kremlin: 'Putin, ülkedeki durumla alakalı Erdoğan'a bilgi verdi'

Rus paralı asker grubu Wagner'in başlattığı isyanla patlak veren kriz sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin komşu ülkelerin liderleriyle ülkedeki duruma telefon görüşmeleri gerçekleştiriyor. Putin bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak Rusya'daki gelişmeler hakkında bilgiler verdi. Kremlin Basın Servisi'nden yapılan yazılı açıklamada, “Putin, silahlı isyan girişimiyle bağlantılı olarak ülkedeki durum hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefonda bilgi verdi. Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan), Rus liderliğinin adımlarına tam desteğini ifade etti” denildi. Putin ayrıca, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ve Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile de telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Erhan Altıparmak

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