Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov: 'Biden, Rusya ile ilişkileri geliştirmeyeceğini açıkça gösterdi'

ABD Başkanı Joe Biden'ın dün Amerikan kanalı ABC'ye verdiği röportajda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i “katil” olarak nitelendirmesinin ardından Washington-Moskova hattında tansiyon yükseldi. Biden'ın büyük yankı uyandıran sözlerine Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov'dan yanıt geldi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Peskov, "Biden'ın Putin'e yönelik ifadeleri çok kötü ve teamüllerden yoksun. Yaptığı yorumlar Biden'ın Rusya ile ilişkileri geliştirmek istemediğini açıkça gösteriyor" dedi. Moskova yönetiminin bu durumu hesaba katacağını vurgulayan Peskov, "ABD ile ilişkilere yaklaşımımızı yakın gelecekte gözden geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu

ABD Ulusal Güvelik Komisyonu tarafından hazırlanan ve 2 gün önce gizliliği kaldırılan raporda, Rusya ve İran'ın, Biden ve eski Başkan Donald Trump arasındaki 2020 başkanlık seçimlerine müdahale etmek için operasyonlar gerçekleştirdiği ifade edilmişti. Raporda, Trump ve Biden arasında süren seçim yarışının sonuçlarını Trump lehine etkilemek üzere Rusya'nın Başkan Biden'ın adaylığını ve Demokrat Partiyi karalama çalışması ile Trump'ı destekleyerek seçim sonuçlarına güveni azaltmaya çalıştığı belirtilmişti.

Dün ABC'ye verdiği röportaj sırasında bu konuya değinen Biden, Ocak ayı sonlarında bir telefon görüşmesi sırasında Putin'le söz konusu iddiaları tartıştığını söylemişti. Putin'in seçimlere müdahale etmesinin bedelini ödeyeceğini vurgulayan Biden, "Putin'le uzun bir konuşma yaptık. Ona dedim ki: Seni tanıyorum ve sen de beni tanıyorsun. (Seçimlere müdahale ettiğini) tespit edersem, o zaman hazırlıklı ol” ifadelerini kullanmıştı.

Putin'in seçimlere müdahale etmesinin bedelini nasıl ödeyeceğine ilişkin herhangi bir ayrıntı vermeyen Biden, muhabirin “Putin'in katil olduğunu mu düşünüyorsunuz?” sorusuna yanıt olarak “Evet, öyle düşünüyorum” şeklinde cevap vermişti.

Erhan Altıparmak

