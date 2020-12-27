Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov: 'Putin, korona virüs aşısı olacak'

Rusya'da 60 yaş üstü kişilere yarından itibaren aşı uygulaması başlatılacağı duyurulması üzerine 68 yaşındaki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aşı olup olmayacağı merak konusu oldu. Daha önce yaptığı açıklamalarda sırası geldiğinde aşı olacağını ifade eden Putin, kendi ülkesinde geliştirilen Sputnik V aşısına güven duyduğunu dile getirmişti.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, ülkede 60 yaş üstü kişilere aşı uygulama kararının ardından Putin'in ne zaman aşı olacağı ile ilgili soruya açıklık getirdi. Putin'in aşı olacağını ifade eden Peskov, yakın bir gelecekte Putin'in bu konuda açıklama yapacağını aktardı. Peskov, Putin'in aşı olacağını, böyle bir karar aldığını ve formalitelerin bitmesini beklediğini açıkladı.

Peskov: “Erdoğan ve Putin birbirine saygıyla yaklaşıyor”

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, katıldığı televizyon programında Türkiye ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Peskov, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin birbirine saygıyla yaklaşıyor” dedi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya'da bir televizyon programına konuk oldu. Peskov, program sırasında Türkiye ile Rusya ilişkilerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 2 ülke arasındaki ilişkilerde liderlerin tutumunun önemli bir faktör olduğunu ifade eden sözcü Peskov, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapıcı tutumu, tartışmalı durumlarda uyumlu çözümlerin bulunmasına yardımcı oluyor. Türkiye ve Rusya arasında birçok alanda ilişkiler her geçen gün gelişiyor” dedi.

Liderlerin bu ilişkilerin gelişmesinde önemli bir faktör olduğunu söyleyen Peskov, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Başkanı Putin birbirine saygıyla yaklaşıyor. İki liderin yapıcı tutumu, anlaşmazlık ve çıkar çatışması yaşansa da tartışmalı durumlarda uyumlu çözümlerin bulunmasına izin veriyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Rusya'nın bölge için önemini vurgulayan Peskov, “Türkiye ve Rusya büyük bir jeopolitik güç. Bölgemizde iki büyük ülke olan Rusya ve Türkiye, güvenlik ve istikrara katkıda bulunabilir ve bulunmalı da. İki ülke, en azından savaşın yaşanmaması için her şeyi yapabilirler” dedi.

Erhan Altıparmak

Erhan

Altıparmak

Erhan Altıparmak

Erhan Altıparmak