Kremlin Sözcüsü Peskov: 'ABD dahil kimsenin bizi tehdit etmesine izin vermeyeceğiz'

ABD'nin, Rusya karşıtı yaptırımlarını eleştiren ve aralarındaki gerilimden ABD'yi sorumlu tutan Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, ABD ile Rusya arasındaki anlaşmazlıklar hakkında sert açıklamalarda bulundu. Washington'ın tavırlarını “düşmanca” olarak nitelendiren Peskov, “ABD'nin Rusya'ya sergilediği düşmanca tutum ve tahmin edilemez davranışları genel olarak bizi en kötü senaryoya hazır olmaya mecbur bırakıyor. Biz hiçbir zaman bir tarafa karşı tehdit oluşturmadık, şimdi de oluşturmuyoruz fakat ABD dahil kimsenin bizi tehdit etmesine, bize ne yapacağımızı söylemesine ya da çıkarlarımıza zarar vermesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Rusya'nın amacının iyi ilişkiler kurmak olduğunu vurgulayan Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de aynı şekilde düşündüğünü ifade ederek, “En azından bizim çıkarlarımıza uygun alanlarda iyi ilişkilerimiz olmasını istiyoruz. Ortaklarımız nereye kadar gitmeye hazırsa biz de oraya kadar gitmeye hazırız” prensibiyle hareket ettiklerini söyledi.

Erhan Altıparmak