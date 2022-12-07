İhlas Haber Ajansı

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Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD Savunma Bakanlığı'nın 2023 bütçesini eleştirdi

Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD Savunma Bakanlığı'nın 2023 bütçesini eleştirdi
Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD Savunma Bakanlığı'nın 2023 bütçesini eleştirdi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Savunma Bakanlığı'nın 2023 bütçesini eleştirerek, "ABD savunma bütçesi, Avrupa'da istikrarsızlığı hedefleyen benzeri görülmemiş bir bütçe" dedi.

ABD Kongresinin iki kanadından senatör ve temsilcilerin yer aldığı konferans komitesinin 2023 mali yılında savunma harcamalarında Rusya'nın genişlemesini durdurmak amacıyla 6 milyar dolarlık bütçe ayrılmasına kararına Kremlin'den tepki geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu karar ülkemize karşı benzeri görülmemiş nitelikte çatışmacı bir niteliktedir. Maalesef Avrupa kıtasındaki durumun daha fazla istikrarsızlaşmasına yol açacak şekilde oldukça ciddi ve uzun vadeli sonuçlarla dolu" ifadelerini kullandı.

Erhan Altıparmak
 

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