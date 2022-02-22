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Kremlin Sözcüsü Peskov: 'Diplomatik ilişkilerin kesilmesi istenmeyen bir durum'

Kremlin Sözcüsü Peskov: 'Diplomatik ilişkilerin kesilmesi istenmeyen bir durum'
Kremlin Sözcüsü Peskov: 'Diplomatik ilişkilerin kesilmesi istenmeyen bir durum'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, "Doğal olarak Rusya her düzeyde temaslara açık. Rusya-Ukrayna arasındaki diplomatik ilişkilerin kesilmesi bizim açımızdan istenmeyen bir durum olur" dedi.

Rusya'nın, Donetsk ve Luhansk'ı tanıma kararının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile diplomatik ilişkileri kesebileceği yönünde talep aldığını ve bunu değerlendireceklerini söyledi. Buna karşı Rusya tarafından da art arda açıklamalar gelirken, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Doğal olarak Rusya her düzeyde temaslara açık. Rusya - Ukrayna arasındaki diplomatik ilişkilerin kesilmesi bizim açımızdan istenmeyen bir durum olur” dedi.

Peskov, Rus ordusunun Donbass bölgesine girip girmediğiyle ilgili soruya, "Hayır. Bu bilgiyi doğrulayamam. Bu konuda hiçbir bilgim yok" dedi. Peskov'un bu açıklamasının ardından Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko da aynı yönde açıklama yaparak, “Bu, Kiev'in kararı olur. Biz böyle bir kararı düşünmüyoruz, bu bizim seçimimiz değil. Biz, her zaman Kiev'le diyaloğa hazırız” ifadelerini kullandı.

Rusya'daki Ukrayna Maslahatgüzarı geri çağırıldı

Ukrayna, bu gelişmelerin ardından Moskova'da tuttuğu maslahatgüzarını Kiev'e çağırdı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Rusya Federasyonu liderliğinin, Ukrayna'nın geçici olarak işgal edilen topraklarındaki yarı kuruluşlar sözde 'Luhansk Halk Cumhuriyeti' ve 'Donetsk Halk Cumhuriyeti' 'bağımsızlığını' tanımaya yönelik yasadışı kararların kabul edilmesiyle bağlantılı olarak, Rusya Federasyonu'ndaki Ukrayna Maslahatgüzarı Vasyl Pokotylo istişareler için Ukrayna'ya çağrıldı” denildi.

Erhan Altıparmak
 

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